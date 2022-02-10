Рейд против российской попсы: в нескольких заведениях Львова зафиксировали нарушение моратория

Во Львове проверили кафе, рестораны и ночные клубы на соблюдение моратория. Речь идет о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта.

Рейд львовскими учреждениями совершили активисты вместе с представителями власти. Члены общественных организаций провели разъяснительную работу с владельцами и персоналом кафе, ресторанов и ночных клубов.

К теме "Тату" и "Ласковый май": Укрзализныцу опозорили за русскую попсу в поездах

Инспекция львовских заведений

Проверка состоялась 8 февраля во Львове. Инспекция успела посетить десяток городских заведений. В некоторых уже происходили проверки ранее.



Во Львове инспектируют заведения на нарушение моратория / Фото ЛОГА

По информации ЛОГА, сотрудники всех мест отдыха заявили, что не используют русскоязычные композиции и не нарушают мораторий.

. В сентябре 2018 года Львовский областной совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на Львовщине.

Тем, кто действительно не совершает нарушений, выдают специальные наклейки "территория свободна от русскоязычного культурного продукта".



Заведениям, которые не нарушают мораторий, выдают специальные знаки отличия / Фото ЛОГА

Жалобы от клиентов

В то же время, несмотря на заявления владельцев, на ряд заведений все же пожаловались посетители. Они сразу сообщили об этом общественным активистам.



С работниками заведений проводят разъяснительную работу / Фото ЛОГА

В общественной организации "Обществе будущего" пояснили, что львовяне зафиксировали нарушения в ночном клубе "Галерея рыцарей" и в ресторации CLOUD no.7 Panorama в торгово-развлекательном центре "Роксолана".

В упомянутых заведениях рейд состоялся уже не впервые. Администраторы заверили, что более добросовестно будут контролировать музыкальный контент.



К нарушителям возвращаются снова после жалоб посетителей / Фото Юрия Руфа

"Просим всех неравнодушных сбрасывать видеодоказательства нарушений запрета на русскоязычный культурный продукт в тех или иных общественных заведениях", – добавили в "Обществе будущего".

Рейды во Львове и области

Проверки заведений отдыха и общественного питания во Львове начались в декабре. За это время успели проинспектировать более 150 мест.

Вскоре будут проверять соблюдение моратория и по Львовской области. Если посетители фиксируют нарушения и сообщают об этом инспекции, то в заведения наведываются повторно.

По словам львовского активиста Юрия Руфа, планируют также запустить горячую линию "Языкового патруля".

Как проверяют львовские заведения на использование русской попсы: смотрите видео