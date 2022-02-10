Рейд львовскими учреждениями совершили активисты вместе с представителями власти. Члены общественных организаций провели разъяснительную работу с владельцами и персоналом кафе, ресторанов и ночных клубов.
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Инспекция львовских заведений
Проверка состоялась 8 февраля во Львове. Инспекция успела посетить десяток городских заведений. В некоторых уже происходили проверки ранее.
Во Львове инспектируют заведения на нарушение моратория / Фото ЛОГА
По информации ЛОГА, сотрудники всех мест отдыха заявили, что не используют русскоязычные композиции и не нарушают мораторий.
Тем, кто действительно не совершает нарушений, выдают специальные наклейки "территория свободна от русскоязычного культурного продукта".
Заведениям, которые не нарушают мораторий, выдают специальные знаки отличия / Фото ЛОГА
Жалобы от клиентов
В то же время, несмотря на заявления владельцев, на ряд заведений все же пожаловались посетители. Они сразу сообщили об этом общественным активистам.
С работниками заведений проводят разъяснительную работу / Фото ЛОГА
В общественной организации "Обществе будущего" пояснили, что львовяне зафиксировали нарушения в ночном клубе "Галерея рыцарей" и в ресторации CLOUD no.7 Panorama в торгово-развлекательном центре "Роксолана".
В упомянутых заведениях рейд состоялся уже не впервые. Администраторы заверили, что более добросовестно будут контролировать музыкальный контент.
К нарушителям возвращаются снова после жалоб посетителей / Фото Юрия Руфа
"Просим всех неравнодушных сбрасывать видеодоказательства нарушений запрета на русскоязычный культурный продукт в тех или иных общественных заведениях", – добавили в "Обществе будущего".
Рейды во Львове и области
Проверки заведений отдыха и общественного питания во Львове начались в декабре. За это время успели проинспектировать более 150 мест.
Вскоре будут проверять соблюдение моратория и по Львовской области. Если посетители фиксируют нарушения и сообщают об этом инспекции, то в заведения наведываются повторно.
По словам львовского активиста Юрия Руфа, планируют также запустить горячую линию "Языкового патруля".
Как проверяют львовские заведения на использование русской попсы: смотрите видео