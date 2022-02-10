Рейд львівськими закладами здійснили активісти разом із представниками влади. Члени громадських організацій провели роз'яснювальну роботу з власниками та персоналом кафе, ресторанів і нічних клубів.
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Інспекція львівських закладів
Перевірка відбулася 8 лютого у Львові. Інспекція встигла відвідати десяток міських закладів. У деяких уже відбувалися перевірки раніше.
У Львові інспектують заклади на порушення мораторію / Фото ЛОДА
За інформацією ЛОДА, співробітники усіх місць відпочинку заявили, що не використовують російськомовні композиції й не порушують мораторій.
Тим, хто справді, не здійснює порушень, видають спеціальні наліпки "Територія вільна від російськомовного культурного продукту".
Закладам, які не порушують мораторію, видають спеціальні відзнаки / Фото ЛОДА
Скарги від клієнтів
Водночас, попри заяви власників, на низку закладів усе ж пожалілись відвідувачі. Вони одразу повідомили про це громадських активістів.
Із працівниками закладів проводять роз'яснювальну роботу / Фото ЛОДА
У громадській організації "Суспільство майбутнього" пояснили, що львів'яни зафіксували порушення у нічному клубі "Галерея лицарів" та у ресторації CLOUD no.7 Panorama в торгово-розважальному центрі "Роксолана".
У згаданих закладах рейд відбувся уже не вперше. Адміністратори запевнили, що більш сумлінно контролюватимуть музичний контент.
До порушників повертаються знову після скарг відвідувачів / Фото Юрія Руфа
"Просимо всіх небайдужих скидати відеодокази порушень заборони на російськомовний культурний продукт у тих чи інших громадських закладах", – додали у "Суспільстві майбутнього".
Рейди у Львові й області
Перевірки закладів відпочинку та громадського харчування у Львові розпочалися в грудні. За цей час встигли проінспектувати понад 150 місць.
Невдовзі перевірятимуть дотримання мораторію і по Львівській області. Якщо відвідувачі фіксують порушення та повідомляють про це інспекцію, то в заклади навідуються повторно.
За словами львівського активіста Юрія Руфа, планують також запустити гарячу лінію "Мовного патруля".
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