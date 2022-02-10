Рейд львівськими закладами здійснили активісти разом із представниками влади. Члени громадських організацій провели роз'яснювальну роботу з власниками та персоналом кафе, ресторанів і нічних клубів.

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Інспекція львівських закладів

Перевірка відбулася 8 лютого у Львові. Інспекція встигла відвідати десяток міських закладів. У деяких уже відбувалися перевірки раніше.



У Львові інспектують заклади на порушення мораторію / Фото ЛОДА

За інформацією ЛОДА, співробітники усіх місць відпочинку заявили, що не використовують російськомовні композиції й не порушують мораторій.

Довідка. У вересні 2018 року Львівська обласна рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Львівщині.

Тим, хто справді, не здійснює порушень, видають спеціальні наліпки "Територія вільна від російськомовного культурного продукту".



Закладам, які не порушують мораторію, видають спеціальні відзнаки / Фото ЛОДА

Скарги від клієнтів

Водночас, попри заяви власників, на низку закладів усе ж пожалілись відвідувачі. Вони одразу повідомили про це громадських активістів.



Із працівниками закладів проводять роз'яснювальну роботу / Фото ЛОДА

У громадській організації "Суспільство майбутнього" пояснили, що львів'яни зафіксували порушення у нічному клубі "Галерея лицарів" та у ресторації CLOUD no.7 Panorama в торгово-розважальному центрі "Роксолана".

У згаданих закладах рейд відбувся уже не вперше. Адміністратори запевнили, що більш сумлінно контролюватимуть музичний контент.



До порушників повертаються знову після скарг відвідувачів / Фото Юрія Руфа

"Просимо всіх небайдужих скидати відеодокази порушень заборони на російськомовний культурний продукт у тих чи інших громадських закладах", – додали у "Суспільстві майбутнього".

Рейди у Львові й області

Перевірки закладів відпочинку та громадського харчування у Львові розпочалися в грудні. За цей час встигли проінспектувати понад 150 місць.

Невдовзі перевірятимуть дотримання мораторію і по Львівській області. Якщо відвідувачі фіксують порушення та повідомляють про це інспекцію, то в заклади навідуються повторно.

За словами львівського активіста Юрія Руфа, планують також запустити гарячу лінію "Мовного патруля".

Як перевіряють львівські заклади на використання російської попси: дивіться відео