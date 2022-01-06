В результате тройного ДТП во Львове пострадала 37-летняя женщина

Во Львове 5 января произошло тройное ДТП. В результате аварии 37-летняя женщина получила травмы и попала в больницу.

ДТП произошло на перекрестке улиц Липинского и Бетховена. Кроме львовянки никто больше не пострадал.

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Во Львове произошло тройное ДТП

Примерно в 18:50 на перекрестке Липинского – Бетховена столкнулись 3 машины:

Fiat Scudo, которым управлял 19-летний львовянин;

Skoda Octavia, за рулем которой находился 43-летний житель Червонограда;

Opel Insignia под управлением 23-летнего львовянина.

В результате ДТП 37-летняя львовянка, пассажирка Skoda, получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.