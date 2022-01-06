ДТП сталася на перехресті вулиць Липинського та Бетховена. Окрім львів'янки ніхто більше не постраждав.

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У Львові сталася потрійна ДТП

Приблизно о 18:50 на перехресті Липинського – Бетховена зіштовхнулись 3 автівки:

Fiat Scudo, яким керував 19-річний львів'янин;

Skoda Octavia, за кермом якої перебував 43-річний житель Червонограда;

Opel Insignia під керуванням 23-річного львів'янина.

Внаслідок ДТП 37-річна львів'янка, пасажирка Skoda, отримала травми. Постраждалу госпіталізували.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке може загрожувати винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.