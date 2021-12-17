Рождество уже скоро: где во Львове купить легальную елку

17 декабря 2021 , 17:09
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Источник:

Львовский горсовет

Во Львове 18 декабря начнут продавать елки. Львовская мэрия обнародовала список мест, где новогоднюю красавицу можно приобрести легально.

Елки во Львове будут продавать до 6 января. Пункты продаж есть во всех районах города.

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Где во Львове купить новогоднюю елку

Во Львове определили перечень мест, где с 18 декабря по 6 января будут продавать елки. Жителей города призывают покупать хвойные только в проверенных пунктах продажи. По словам директора департамента экономического развития Ирины Кулинич, специальные локации утвердили во всех районах.

Они из года в год те же, потому и жители, и те, кто продают хвойные деревья, уже знают, где они расположены. Большая просьба ко всем инспектирующим службам, чтобы хвойные деревья продавались со всеми разрешительными документами и не было стихийных рынков,
– заметила чиновник.

Кулинич добавила, что это все делают для того, чтобы львовяне почувствовали рождественско-новогодние праздники как следует.

Галицкий район

  • улица Волошская.

Железнодорожный район

  • улица Патона, 4/1;
  • улица Петлюры, 11 (возле рынка ООО "Любінське сяйво");
  • перекресток Широкая – Гнездовского (возле рынка ООО "Ярмарок").

Лычаковский район

  • улица Солодова, 4 (возле рынка ООО "Дари Львівщини");
  • улица Полесская, 2 (возле рынка ООО "Галицьке перехрестя").

Сыховский район

  • улица Сиховская, 16А (возле ООО "Замок");
  • проспект Червоной Калины, 36 – 40.

Франковский район

  • улица Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесінь Ю. М. М.");
  • улица Наукова, 29А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД);
  • улица Владимира Великого, 59В.

Шевченковский район

  • улица Величковского, 8;
  • улица Гайдамацкая, 9А (возле ТЦ "Володар");
  • перекресток Мазепы, 11 – Орлика (напротив рынка ООО "ТТополя-1");
  • улица Гринченко, 4Б (возле рынка ЧП "Холм");
  • улица Миколайчука, 8 (возле рынка ООО "Фирма "Світлиця-3");
  • улица Шевченко, 360 – 364 (возле рынка ФХ "Ярослава");
  • проспект Чорновола, 67А (возле рынка ООО "Старий лицар" ЛТД).
Автор: Ольга Котів