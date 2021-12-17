Рождество уже скоро: где во Львове купить легальную елку

Во Львове 18 декабря начнут продавать елки. Львовская мэрия обнародовала список мест, где новогоднюю красавицу можно приобрести легально.

Елки во Львове будут продавать до 6 января. Пункты продаж есть во всех районах города.

Актуально Привез с Карпат 35 лет назад: мужчина, который подарил Львову елку, рассказал ее историю

Где во Львове купить новогоднюю елку

Во Львове определили перечень мест, где с 18 декабря по 6 января будут продавать елки. Жителей города призывают покупать хвойные только в проверенных пунктах продажи. По словам директора департамента экономического развития Ирины Кулинич, специальные локации утвердили во всех районах.

Они из года в год те же, потому и жители, и те, кто продают хвойные деревья, уже знают, где они расположены. Большая просьба ко всем инспектирующим службам, чтобы хвойные деревья продавались со всеми разрешительными документами и не было стихийных рынков,

– заметила чиновник.

Кулинич добавила, что это все делают для того, чтобы львовяне почувствовали рождественско-новогодние праздники как следует.

Галицкий район

улица Волошская.

Железнодорожный район

улица Патона, 4/1;

улица Петлюры, 11 (возле рынка ООО "Любінське сяйво");

перекресток Широкая – Гнездовского (возле рынка ООО "Ярмарок").

Лычаковский район

улица Солодова, 4 (возле рынка ООО "Дари Львівщини");

улица Полесская, 2 (возле рынка ООО "Галицьке перехрестя").

Сыховский район

улица Сиховская, 16А (возле ООО "Замок");

проспект Червоной Калины, 36 – 40.

Франковский район

улица Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесінь Ю. М. М.");

улица Наукова, 29А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД);

улица Владимира Великого, 59В.

Шевченковский район