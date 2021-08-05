Главу отдела "Львовской железной дороги" поймали на взятке во время тендера на более 1 миллион

СБУ разоблачила еще одну коррупционную схему на Укрзализныце. По данным спецслужбы, руководитель подразделения одного из региональных филиалов наладил систему "откатов" за победу в тендерах на поставку запчастей к локомотивам.

Для реализации схемы ее участники искусственно завышали стоимость продукции. Свои "услуги" представитель Укрзализныци оценивал в 5–10% "отката" от общей суммы договора.

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За деньги гарантировал, что будет способствовать победе в тендерах

Речь идет о руководителе службы закупок и поставки одного из региональных филиалов Укрзализныци. Какого именно – в СБУ не уточнили. По данным ZAXID.NET, он работает на "Львовской железной дороге".

Чиновник организовал схему по получению денег от представителей различных фирм. За определенную сумму он "гарантировал", что поспособствует в победе в тендерах на приобретение запчастей к локомотивам.

Деньги ему должны были передавать через посредника на банковскую карточку. Правда, карта принадлежала не самому чиновнику, а его близкому родственнику.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнику взятки. Произошло это после заключения договора на более 1 миллион гривен. Чиновник должен был получить от 50 тысяч гривен до 100 тысяч гривен. Точную сумму в СБУ не обнародовали.

Что грозит чиновнику

Сейчас организатору и посреднику схемы объявили о подозрении. Сейчас обыскивают их рабочие места и дома. Также вскоре должны избрать меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

За совершение такого преступления они могут быть наказаны по двум статьям: принятие неправомерного предложения служащим и незаконное обещание другому должностному лицу. Если вину злоумышленников докажут, то им может грозить от 5 то 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые также не смогут занимать определенные должности 3 года.

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Во Львове руководителя отдела "Львовской железной дороги" разоблачили на взятке / Фото СБУ