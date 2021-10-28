Садовый призвал закрыть на 2 недели промышленную группу

Львовщина уже вскоре перейдет в красную карантинную зону. Каждый должен понимать персональную ответственность.

В частности перед бизнесом встает вопрос, какое решение принять – работать или нет. Об этом рассказал в эфире 24 канала мэр Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Это невозможно, но попробуем, – мэр Львова о полностью вакцинированном персонале и посетителях

Перед промышленной группой – дилемма

По его словам, уже сейчас владельцы рынков, промышленная группа и супермаркеты имеют дилемму. Ведь реально выполнить условия красной зоны они не смогут, но хотят работать, чтобы заработать.

Моя рекомендация – закрыть на 2 недели промышленную группу. И так остановить эту волну, которая наступает,

– подчеркнул Садовый.

Он пояснил, что ситуация по всей стране будет сложнее. Поэтому нужно просто не бояться говорить правду.

"Мы же не имеем такого уровня вакцинации, как в Европейском Союзе", – отметил Садовый.

Ситуация с вакцинацией во Львове: главное

За 25 октября в городе провакцинировали 6 421 человека, из них вторую дозу получили 1 517 человек.

В общем, по состоянию на 26 октября, во Львове за весь период вакцинации провели прививки 437 462 жителям.

С 27 октября в городе заработали еще 2 пункта вакцинации – в кинотеатре MULTIPLEX, который расположен в торговом центре Spartak и в торговом центре "Скриня".

Вакцинироваться можно и в других местах. Записаться на прививку можно в Helsi, или же занять живую очередь.

Садовый рассказал, как будет работать бизнес в "красном" Львове: смотрите видео