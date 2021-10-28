В частности перед бизнесом встает вопрос, какое решение принять – работать или нет. Об этом рассказал в эфире 24 канала мэр Львова Андрей Садовый.
Обратите внимание Это невозможно, но попробуем, – мэр Львова о полностью вакцинированном персонале и посетителях
Перед промышленной группой – дилемма
По его словам, уже сейчас владельцы рынков, промышленная группа и супермаркеты имеют дилемму. Ведь реально выполнить условия красной зоны они не смогут, но хотят работать, чтобы заработать.
Моя рекомендация – закрыть на 2 недели промышленную группу. И так остановить эту волну, которая наступает,
– подчеркнул Садовый.
Он пояснил, что ситуация по всей стране будет сложнее. Поэтому нужно просто не бояться говорить правду.
"Мы же не имеем такого уровня вакцинации, как в Европейском Союзе", – отметил Садовый.
Ситуация с вакцинацией во Львове: главное
- За 25 октября в городе провакцинировали 6 421 человека, из них вторую дозу получили 1 517 человек.
- В общем, по состоянию на 26 октября, во Львове за весь период вакцинации провели прививки 437 462 жителям.
- С 27 октября в городе заработали еще 2 пункта вакцинации – в кинотеатре MULTIPLEX, который расположен в торговом центре Spartak и в торговом центре "Скриня".
- Вакцинироваться можно и в других местах. Записаться на прививку можно в Helsi, или же занять живую очередь.
Садовый рассказал, как будет работать бизнес в "красном" Львове: смотрите видео