Зокрема перед бізнесом постає запитання, яке рішення ухвалити – працювати чи ні. Про це розповів в ефірі 24 каналу мер Львова Андрій Садовий.

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Перед промисловою групою – дилема

За його словами, вже зараз власники ринків, промислова група і супермаркети мають дилему. Адже реально виконати умови червоної зони вони не зможуть, але хочуть працювати, щоб заробити.

Моя рекомендація – закрити на 2 тижні промислову групу. І так зупинити цю хвилю, яка наступає,

– наголосив Садовий.

Він пояснив, що ситуація по всій країні буде складнішою. Тому потрібно просто не боятись говорити правду.

"Ми ж не маємо такого рівня вакцинації, як у Європейському Союзі", – зауважив Садовий.

Ситуація з вакцинацією у Львові: головне

За 25 жовтня у місті провакцинували 6 421 особу, з них другу дозу отримали 1 517 осіб.

Загалом, станом на 26 жовтня, у Львові за весь період вакцинації провели щеплення 437 462 жителям.

Із 27 жовтня у місті запрацювало ще 2 пункти вакцинації – у кінотеатрі MULTIPLEX, який розташований у торговому центрі Spartak та у торговому центрі "Скриня".

Вакцинуватися можна і в інших місцях. Записати на щеплення можна у Helsi, або ж зайняти живу чергу.

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