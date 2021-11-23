Садовый встретился с представителями ЕБРР: о чем говорили

Мэр Львова встретился с вице-президентами Европейского банка реконструкции и развития. Садовый рассказал, что разговаривал с представителями банка прежде всего о строительстве завода электромобилей.

Садовый говорит, что городские власти создали с представителями банка уже 9 успешных проектов. О новых целях мэр рассказал 23 ноября.

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Завод с электромобилями

Мэр Львова встретился с вице-президентами ЕБРР Аланом Пию и Марком Боуменом. В первую очередь они обсуждали цель – построить завод по изготовлению электромобилей.

Мы решили не ждать, когда государство создаст необходимые условия, а действовать на опережение. Львов будет первым городом в Украине, который приглашает производителей к сотрудничеству,

– говорит Садовый.

К тому же мэр предложил представителям банка провести общее собрание во Львове.

На Львовщине украинская компания CoolОn обустроит производство електрогрузовиков. На предприятии создадут 120 рабочих мест. Стоимость одного электромобиля составит примерно 16 тысяч долларов.

Текст публикации Андрея Садового:

Укрепляем наши отношения с Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Уже сейчас имеем 9 успешных проектов, которые позволили привлечь 140 млн евро инвестиций для Львова. Но на этом не останавливаемся.

Сегодня провели конструктивную встречу с вице-президентами банка Аланом Пию и Марком Боуменом.

На повестке дня несколько важных вопросов.

Имеем амбициозную цель построить завод по изготовлению электромобилей.

Мы решили не ждать, когда государство создаст необходимые условия, а действовать на опережение.

Львов будет первым городом в Украине, который приглашает производителей к сотрудничеству.

Также предложили руководству банка провести во Львове общее собрание ЕБРР.

А для масштабирования нашего опыта уже нарабатываем идею инвестиционной резиденции для украинских общин.

Спасибо за сотрудничество! До встречи во Львове!