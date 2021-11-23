Садовый говорит, что городские власти создали с представителями банка уже 9 успешных проектов. О новых целях мэр рассказал 23 ноября.
Обратите внимание Львов получил последнее разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода
Завод с электромобилями
Мэр Львова встретился с вице-президентами ЕБРР Аланом Пию и Марком Боуменом. В первую очередь они обсуждали цель – построить завод по изготовлению электромобилей.
Мы решили не ждать, когда государство создаст необходимые условия, а действовать на опережение. Львов будет первым городом в Украине, который приглашает производителей к сотрудничеству,
– говорит Садовый.
К тому же мэр предложил представителям банка провести общее собрание во Львове.
Текст публикации Андрея Садового:
Укрепляем наши отношения с Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Уже сейчас имеем 9 успешных проектов, которые позволили привлечь 140 млн евро инвестиций для Львова. Но на этом не останавливаемся.
Сегодня провели конструктивную встречу с вице-президентами банка Аланом Пию и Марком Боуменом.
На повестке дня несколько важных вопросов.
Имеем амбициозную цель построить завод по изготовлению электромобилей.
Мы решили не ждать, когда государство создаст необходимые условия, а действовать на опережение.
Львов будет первым городом в Украине, который приглашает производителей к сотрудничеству.
Также предложили руководству банка провести во Львове общее собрание ЕБРР.
А для масштабирования нашего опыта уже нарабатываем идею инвестиционной резиденции для украинских общин.
Спасибо за сотрудничество! До встречи во Львове!