Садовий каже, що міська влада створила з представниками банку вже 9 успішних проєктів. Про нові цілі мер розповів 23 листопада.

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Завод з електромобілями

Мер Львова зустрівся з віцепрезидентами ЄБРР Аланом Пію та Марком Боуменом. Першочергово вони обговорювали ціль – збудувати завод з виготовлення електромобілів.

Ми вирішили не чекати, коли держава створить необхідні умови, а діяти на випередження.

Львів буде першим містом в Україні, яке запрошує виробників до співпраці,

– каже Садовий.

До того ж мер запропонував представникам банку провести загальні збори у Львові.

Зауважте! На Львівщині українська компанія CoolОn облаштує виробництво електровантажівок. На підприємстві створять 120 робочих місць. Вартість одного електромобіля становитиме приблизно 16 тисяч доларів.

Текст публікації Андрія Садового:

Зміцнюємо наші відносини з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

Вже зараз маємо 9 успішних проєктів, які дали змогу залучити 140 млн євро інвестицій для Львова. Але на цьому не зупиняємось.

Сьогодні провели конструктивну зустріч із віцепрезидентами банку Аланом Пію та Марком Боуменом.

На порядку денному кілька важливих питань.

Маємо амбітну ціль збудувати завод з виготовлення електромобілів.

Ми вирішили не чекати, коли держава створить необхідні умови, а діяти на випередження.

Львів буде першим містом в Україні, яке запрошує виробників до співпраці.

Також запропонували керівництву банку провести у Львові загальні збори ЄБРР.

А для масштабування нашого досвіду вже напрацьовуємо ідею інвестиційної резиденції для українських громад.

Дякуємо за співпрацю! До зустрічі у Львові!