СБУ поймала на взятках 2 работников Львовгаза: фото

12 августа 2021 , 17:13
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Управление СБУ во Львовской области

Сотрудники СБУ разоблачили на взятках 2 работников Львовгаза. Один из них требовал деньги у своего подчиненного за отсутствие препятствий во время работы.

СБУ задержала инженера-метролога и специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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СБУ задержала 2 работников Львовгаза

  • Сотрудники СБУ узнали, что инженер-метролог Львовгаза вымогал взятки у местных жителей.
  • За немалые суммы он обещал не реагировать на вмешательство в распределительную сеть и нарушения, выявленные во время проверки газовых счетчиков.
  • Мужчина намеревался распространить свой "бизнес" на большинство населения области. Его задержали после получения 20 тысяч гривен взятки.
  • По информации Львовской облпрокуратуры, СБУ также задержала 47-летнего специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза.
  • Он требовал у слесаря 9 тысяч гривен взятки. За эти деньги мужчина обещал подчиненному не создавать помехи на работе.


СБУ задержала 2 работников Львовгаза / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители продолжают расследование

Следователи открыли уголовное производство за "подкуп служебного лица независимо от организационно-правовой формы". Вскоре инженеру сообщат о подозрении.

В свою очередь, специалисту по административной деятельности уже сообщили о подозрении. Обоих задержанных вскоре отстранят от работы. Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые могли быть причастными к этим преступлениям. Досудебное расследование продолжается.


Инженер требовал 20 тысяч гривен взятки / Фото СБУ


Другой задержанный требовал взятку у подчиненного / Фото Львовской облпрокуратуры


Вскоре мужчин отстранят от работы / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры

Автор: Ольга Котів