Детали дела

По данным следствия, злоумышленники обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров. После этого его должны были назначить главой Николаевской облгосадминистрации.

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Злоумышленники полгода проводили "собеседования с кандидатом на должность" в Киеве и готовили его для якобы дальнейшей встречи с чиновниками. Их задержали при получении части взятки – 200 тысяч долларов.

Что известно о сообщнике экс-чиновницы

Схему бывшая работница парламента организовала вместе с главой правления благотворительной организации. Ранее он был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент. Известно, что сообщник работает журналистом.

Обратите внимание! Сейчас правоохранители планируют сообщить задержанным о подозрении. Далее суд будет избирать им меру пресечения. Обыски и следственные действия все еще продолжаются.

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