Он считал, что якобы имеет право брать взятки у фермеров. В частности, за регистрацию их сельскохозяйственной техники.
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Чиновник должен был получить больше 8 тысяч долларов
Чиновника задержали во время того, как он получал деньги. Речь идет о 8 тысячах 250 долларах. Мужчина пытался избавиться от денег, когда его задерживали, но ГБР зафиксировало эту попытку.
Чиновник должен был получить больше 8 тысяч долларов / Фото ГБР
Чиновник получал деньги не в первый раз. Ранее ГБР зафиксировали, как он получал 3 тысячи долларов. Сейчас проходят предварительные следственные действия, в частности обыски:
- по месту жительства;
- по месту работы.
Сейчас следователи проводят обыски / Фото ГБР
Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Отметим, что Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
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Последние разоблачения ГБР: что известно
- Львовский прокурор помогал полицейскому, который подделал протокол. Его задержали на взятке.
- Сотрудники ГБР задержали волынского таможенника Михаила Бурдейного с 700 тысячами долларов.
- В Киеве разоблачили должностных лиц "Киевавтодора" и Киевского городского совета, которые украли из бюджета свыше 100 миллионов.