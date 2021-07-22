Правоохранителю грозила уголовная ответственность. Вскоре прокурору сообщат о подозрении.
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Прокурор взял 2 тысячи долларов взятки
- Следователи ГБР установили, что в июне – июле 2021 года прокурор предложил полицейскому помочь избежать уголовной ответственности.
- Правоохранитель был фигурантом по делу о подделке админпротокола, которую расследовали следователи ГБР.
- Задержанный прокурор был процессуальным руководителем этого производства.
- За 2 тысячи долларов он пообещал не отменять постановление о закрытии дела.
- Работника прокуратуры задержали после получения взятки.
Прокурора задержали на взятке / Фото офиса генпрокурора
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Вскоре прокурору изберут меру пресечения
Вскоре прокурору сообщат о подозрении в "получении неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Также ему скоро изберут меру пресечения. Следователи ГБР продолжают проводить досудебное расследование.
Задержанный взял 2 тысячи долларов у полицейского / Фото ГБР
Прокурору грозит тюрьма / Фото офиса генпрокурора
Досудебное расследование продолжается / Фото ГБР