Львівського прокурора затримали на хабарі: допомагав поліцейському, що підробив протокол – фото

Правоохоронцю загрожувала кримінальна відповідальність. Невдовзі прокурору повідомлять про підозру.

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Прокурор взяв 2 тисячі доларів хабаря

Слідчі ДБР встановили, що у червні – липні 2021 року прокурор запропонував поліцейському допомогти уникнути кримінальної відповідальності.

Правоохоронець був фігурантом у справі щодо підробки адмінпротоколу, яку розслідували слідчі ДБР.

Затриманий прокурор був процесуальним керівником цього провадження.

За 2 тисячі доларів він пообіцяв не скасовувати постанову про закриття справи.

Працівника прокуратури затримали після одержання хабаря.



Прокурора затримали на хабарі / Фото Офісу генпрокурора

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Невдовзі прокурору оберуть запобіжний захід

Невдовзі прокурору повідомлять про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Також йому скоро оберуть запобіжний захід. Слідчі ДБР продовжують проводити досудове розслідування.



Затриманий взяв 2 тисячі доларів у поліцейського / Фото ДБР



Прокурору загрожує в'язниця / Фото Офісу генпрокурора



Досудове розслідування триває / Фото ДБР