Деталі справи

За даними слідства, зловмисники обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадовців Офісу Президента та Кабінету Міністрів. Після того його мали призначити головою Миколаївської облдержадміністрації.

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Зловмисники пів року проводили "співбесіди з кандидатом на посаду" у Києві та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями. Їх затримали під час отримання частини хабаря – 200 тисяч доларів.

Що відомо про спільника ексчиновниці

Схему колишня працівниця парламенту організувала разом з главою правління благодійної організації. Раніше він був помічником-консультантом народного депутата та неодноразово балотувався до парламенту. Відомо, що спільник працює журналістом.

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