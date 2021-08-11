Деталі справи

За даними слідства, зловмисники обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадовців Офісу Президента та Кабінету Міністрів. Після того його мали призначити головою Миколаївської облдержадміністрації.

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Зловмисники пів року проводили "співбесіди з кандидатом на посаду" у Києві та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями. Їх затримали під час отримання частини хабаря – 200 тисяч доларів.

Що відомо про спільника ексчиновниці

Схему колишня працівниця парламенту організувала разом з главою правління благодійної організації. Раніше він був помічником-консультантом народного депутата та неодноразово балотувався до парламенту. Відомо, що спільник працює журналістом.

Зверніть увагу! Наразі правоохоронці планують повідомити затриманим про підозру. Далі суд обиратиме їм запобіжний захід. Обшуки та слідчі дії все ще тривають.

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