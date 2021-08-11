Деталі справи
За даними слідства, зловмисники обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадовців Офісу Президента та Кабінету Міністрів. Після того його мали призначити головою Миколаївської облдержадміністрації.
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Зловмисники пів року проводили "співбесіди з кандидатом на посаду" у Києві та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями. Їх затримали під час отримання частини хабаря – 200 тисяч доларів.
Що відомо про спільника ексчиновниці
Схему колишня працівниця парламенту організувала разом з главою правління благодійної організації. Раніше він був помічником-консультантом народного депутата та неодноразово балотувався до парламенту. Відомо, що спільник працює журналістом.
Випадки хабарництва в Україні: останні новини
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- Керівника відділу "Львівської залізниці" викрили на "відкатах". Він організував схему на 1 мільйон гривень під час тендерів.
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