СБУ затримала інженера-метролога та фахівця з адміністративної діяльності однієї із дільниць Львівгазу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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СБУ затримала 2 працівників Львівгазу

  • Співробітники СБУ дізнались, що інженер-метролог Львівгазу вимагав хабарі у місцевих жителів.
  • За чималі суми він обіцяв не реагувати на втручання у розподільчу мережу та порушення, виявлені під час перевірки газових лічильників.
  • Чоловік мав намір поширити свій "бізнес" на більшість населення області. Його затримали після отримання 20 тисяч гривень хабаря.
  • За інформацією Львівської облпрокуратури, СБУ також затримала 47-річного фахівця з адміністративної діяльності однієї з дільниць Львівгазу.
  • Він вимагав у слюсаря 9 тисяч гривень хабаря. За ці гроші чоловік обіцяв підлеглому не створювати перешкоди на роботі

СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото
СБУ затримала 2 працівників Львівгазу / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці продовжують розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "підкуп службової особи незалежно від організаційно-правової форми". Невдовзі інженерові повідомлять про підозру.

Своєю чергою, фахівцеві з адміністративної діяльності вже повідомили про підозру. Обох затриманих невдовзі відсторонять від роботи. Наразі правоохоронці встановлюють людей, які могли бути причетними до цих злочинів. Досудове розслідування триває.

СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото
Інженер вимагав 20 тисяч гривень хабаря / Фото СБУ

СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото
Інший затриманий вимагав хабар у підлеглого / Фото Львівської облпрокуратури

СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото
Невдовзі чоловіків відсторонять від роботи / Фото Львівської облпрокуратури

СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури