СБУ спіймала на хабарях 2 працівників Львівгазу: фото

СБУ затримала інженера-метролога та фахівця з адміністративної діяльності однієї із дільниць Львівгазу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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СБУ затримала 2 працівників Львівгазу

Співробітники СБУ дізнались, що інженер-метролог Львівгазу вимагав хабарі у місцевих жителів.

За чималі суми він обіцяв не реагувати на втручання у розподільчу мережу та порушення, виявлені під час перевірки газових лічильників.

Чоловік мав намір поширити свій "бізнес" на більшість населення області. Його затримали після отримання 20 тисяч гривень хабаря.

За інформацією Львівської облпрокуратури, СБУ також затримала 47-річного фахівця з адміністративної діяльності однієї з дільниць Львівгазу.

Він вимагав у слюсаря 9 тисяч гривень хабаря. За ці гроші чоловік обіцяв підлеглому не створювати перешкоди на роботі



СБУ затримала 2 працівників Львівгазу / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці продовжують розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "підкуп службової особи незалежно від організаційно-правової форми". Невдовзі інженерові повідомлять про підозру.

Своєю чергою, фахівцеві з адміністративної діяльності вже повідомили про підозру. Обох затриманих невдовзі відсторонять від роботи. Наразі правоохоронці встановлюють людей, які могли бути причетними до цих злочинів. Досудове розслідування триває.



Інженер вимагав 20 тисяч гривень хабаря / Фото СБУ



Інший затриманий вимагав хабар у підлеглого / Фото Львівської облпрокуратури



Невдовзі чоловіків відсторонять від роботи / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури