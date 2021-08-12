СБУ задержала инженера-метролога и специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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СБУ задержала 2 работников Львовгаза

Сотрудники СБУ узнали, что инженер-метролог Львовгаза вымогал взятки у местных жителей.

За немалые суммы он обещал не реагировать на вмешательство в распределительную сеть и нарушения, выявленные во время проверки газовых счетчиков.

Мужчина намеревался распространить свой "бизнес" на большинство населения области. Его задержали после получения 20 тысяч гривен взятки.

По информации Львовской облпрокуратуры, СБУ также задержала 47-летнего специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза.

Он требовал у слесаря 9 тысяч гривен взятки. За эти деньги мужчина обещал подчиненному не создавать помехи на работе.



СБУ задержала 2 работников Львовгаза / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители продолжают расследование

Следователи открыли уголовное производство за "подкуп служебного лица независимо от организационно-правовой формы". Вскоре инженеру сообщат о подозрении.

В свою очередь, специалисту по административной деятельности уже сообщили о подозрении. Обоих задержанных вскоре отстранят от работы. Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые могли быть причастными к этим преступлениям. Досудебное расследование продолжается.



Инженер требовал 20 тысяч гривен взятки / Фото СБУ



Другой задержанный требовал взятку у подчиненного / Фото Львовской облпрокуратуры



Вскоре мужчин отстранят от работы / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры