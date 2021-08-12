СБУ задержала инженера-метролога и специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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СБУ задержала 2 работников Львовгаза
- Сотрудники СБУ узнали, что инженер-метролог Львовгаза вымогал взятки у местных жителей.
- За немалые суммы он обещал не реагировать на вмешательство в распределительную сеть и нарушения, выявленные во время проверки газовых счетчиков.
- Мужчина намеревался распространить свой "бизнес" на большинство населения области. Его задержали после получения 20 тысяч гривен взятки.
- По информации Львовской облпрокуратуры, СБУ также задержала 47-летнего специалиста по административной деятельности одного из участков Львовгаза.
- Он требовал у слесаря 9 тысяч гривен взятки. За эти деньги мужчина обещал подчиненному не создавать помехи на работе.
СБУ задержала 2 работников Львовгаза / Фото Львовской облпрокуратуры
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Правоохранители продолжают расследование
Следователи открыли уголовное производство за "подкуп служебного лица независимо от организационно-правовой формы". Вскоре инженеру сообщат о подозрении.
В свою очередь, специалисту по административной деятельности уже сообщили о подозрении. Обоих задержанных вскоре отстранят от работы. Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые могли быть причастными к этим преступлениям. Досудебное расследование продолжается.
Инженер требовал 20 тысяч гривен взятки / Фото СБУ
Другой задержанный требовал взятку у подчиненного / Фото Львовской облпрокуратуры
Вскоре мужчин отстранят от работы / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры