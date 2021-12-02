Сельская улица на Львовщине попала в Книгу рекордов как самая длинная в Украине

Специалисты Книги рекордов Украины зафиксировали, что улица Шевченко в бойковском селе Орив на Львовщине действительно является самой длинной в Украине. Единственная сельская улица имеет длину 14 километров.

Эксперты поехали в село Орив в 100 километрах от Львова и побывали на улице, где построены каждый из 855 домов. После проверки длины улицы представители Книги рекордов предоставили губернатору Львовщины Максиму Козицкому соответствующий диплом.

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Документ о награде подписала Генеральная директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.

Жители Орива ожидают улучшения

Местные жители говорят, что теперь их село может стать известным на всю Украину.

Они надеются на ремонт дороги, которую в последний раз восстанавливали в 1970-х.

Также жители Орива хотят, чтобы к ним ехало больше туристов, поскольку в селе есть на что посмотреть.

По словам старосты села Татьяны Сухроменды, в Ориве есть гостиницы, усадьбы зеленого туризма и живописная природа. При этом увидеть все можно на той самой единственной улице.

Кроме того, оривчане гордятся древней историей села. Здесь расположен бойковский храм, возведенный еще в XIX веке. В местной школе когда-то работал руководитель греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Вскоре в конце самой длинной улицы Украины установят смотровую площадку. В планах общины – прокладка туристических маршрутов к Тустанским скалам и Сходнице.

Смотрите видео об Ориве и самой длинной улице Украины: