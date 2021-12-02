Сельская улица на Львовщине попала в Книгу рекордов как самая длинная в Украине
Источник:zaxid.net
Специалисты Книги рекордов Украины зафиксировали, что улица Шевченко в бойковском селе Орив на Львовщине действительно является самой длинной в Украине. Единственная сельская улица имеет длину 14 километров.
Эксперты поехали в село Орив в 100 километрах от Львова и побывали на улице, где построены каждый из 855 домов. После проверки длины улицы представители Книги рекордов предоставили губернатору Львовщины Максиму Козицкому соответствующий диплом.
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Документ о награде подписала Генеральная директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.
Жители Орива ожидают улучшения
- Местные жители говорят, что теперь их село может стать известным на всю Украину.
- Они надеются на ремонт дороги, которую в последний раз восстанавливали в 1970-х.
- Также жители Орива хотят, чтобы к ним ехало больше туристов, поскольку в селе есть на что посмотреть.
По словам старосты села Татьяны Сухроменды, в Ориве есть гостиницы, усадьбы зеленого туризма и живописная природа. При этом увидеть все можно на той самой единственной улице.
Кроме того, оривчане гордятся древней историей села. Здесь расположен бойковский храм, возведенный еще в XIX веке. В местной школе когда-то работал руководитель греко-католической церкви Святослав Шевчук.
Вскоре в конце самой длинной улицы Украины установят смотровую площадку. В планах общины – прокладка туристических маршрутов к Тустанским скалам и Сходнице.
Смотрите видео об Ориве и самой длинной улице Украины: