Ситуация с COVID-19 не улучшается: на Львовщине за сутки обнаружили почти 2,5 тысячи больных

Эпидситуация на Львовщине – стабильная и контролируемая. Однако врачи не наблюдают тенденций к улучшению. Так, 7 февраля в области вновь обнаружили почти 2,5 тысячи новых больных.

За все время пандемии коронавирус подтвердили у более 282,37 тысячи жителей области. 6314 пациентов умерли от осложнений, а более 219 тысяч – выздоровели.

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Любой штамм способен вызвать осложнения

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что в течение нескольких недель специалисты фиксируют большое количество больных коронавирусом, которые обращаются за амбулаторной помощью. Кроме этого, заполненность коечной сети медучреждений области свидетельствует о том, что многие инфицированные нуждаются в лечении в стационарах.

Несмотря на то, что есть мнение, что Омикрон проходит легче, есть большое количество лиц, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания. А коронавирусная болезнь, независимо от штамма, вызывает осложнения, требующие стационарного лечения,

– добавил Чемерис.

Чиновник отметил, что от штамма Омикрон требуется дополнительная защита. Поэтому людей, которые уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, призывают сделать бустерную прививку.

"Инфицирование любым штаммом вызывает осложнения и обострение хронических проблем. На лечении находятся люди старшего возраста, люди с сопутствующими патологиями, в которых COVID-19 привел именно к обострению основных проблем со здоровьем", – отметил Чемерис.

По его словам, на протяжении этой волны нет такой резкой нагрузки на коечную сеть, как было при дельте.

"Но коронавирус вызывает те же осложнения, которые мы уже наблюдали в течение предыдущих волн, и значительная часть больных нуждается в стационарном лечении", – подытожил чиновник.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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За сутки обнаружили более 2,3 тысячи новых больных

По информации ЛОГА, на Львовщине 7 февраля лаборатории провели 2730 исследований на коронавирус. COVID-19 подтвердили в 2336 человек:

в Дрогобычском районе – 81;

в Золочевском районе – 185;

во Львовском районе – 1192 (во Львове-855);

в Самборском районе – 97;

в Стрыйском районе – 385;

в Яворовском районе – 247;

в Червоноградском районе – 149.

Также за сутки госпитализировали 222 больных коронавирусом, а на самоизоляцию направили 1786 человек. К сожалению, 19 пациентов умерли. В реанимации сейчас находятся 147 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – 63.

В стационарах лечатся 2265 человек. Коечная сеть заполнена на 42,37 %. Среди всех пациентов только 442 – вакцинированы, в том числе 406 – двумя дозами. Больные находятся в следующих больницах (в скобках указано общее количество коек, развернутых для больных на коронавирус):

во Львовской областной инфекционной больнице (230) – 187;

в центре легочного здоровья (370) – 255;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) – 170;

в ЛОКЛ (120) – 74;

во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" (150) – 69;

в больнице святого Николая (1 ТМО города Львова) (150) – 85;

в БСМП (830) – 335;

во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) – 14;

в 8-й городской клинической больнице города Львова (420) – 89;

в 5-й ГКБ города Львова (175) – 92;

в Стрыйской городской больнице – 190) – 152;

в Стебницкой городской больнице – 150) – 133;

в Рудковской больнице – 100) – 110;

в Новояворовской РЛ №1 имени Юрия Липы (200) – 158;

в Каменка-Бугской ЦРБ (160) – 102;

в Сокальской ЦРБ (326) – 45;

в Жидачевской ЦРБ – 100) – 49;

в Перемышлянской ЦРБ – 80) – 88;

в Золочевской ЦРБ (210) – 58

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