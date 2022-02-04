До 14 февраля старшеклассники будут учиться дистанционно. Решения о формате обучения учеников младших классов будут решать администрации школ.

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Во Львове – высокая динамика распространения COVID-19

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что 4 февраля прошло заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Динамика распространения коронавируса в городе остается высокой.

В частности, уровень госпитализации больных составляет 32%. Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице на Орлика – 80 пациентов,
– отметил чиновник.

Кроме того, у 1 960 человек 3 февраля подтвердили коронавирус.

Во Львове продолжают действовать усиленные карантинные ограничения:

В настоящее время 19% водителей общественного транспорта и 13% работников сферы обеспечения либо болеют COVID-19, либо имеют подозрения на него.

"За январь заболел 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик. 85% учащихся начальной школы учатся дистанционно. 28% детей присутствуют в садах", – добавил Москаленко.

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Какие ограничения будут действовать во Львове

  • В городе решили продолжить дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов до 14 февраля. После этого решения по переводу уроков в онлайн будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию
  • Переводить ли на дистанционное обучение учеников младших классов, школы будут решать самостоятельно.
  • До 14 февраля кружки, заведения внешкольного образования или досуга, музыкальные школы должны работать только в онлайне.
  • Кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, бассейны и непродовольственные рынки могут продолжить работу только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей.
  • Продовольственные рынки могут работать, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест.
  • Работа в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны только при полной вакцинации и наличии негативного теста у организаторов и посетителей.
  • Работа детских развлекательных заведений – запрещена.

Правила адаптивного карантину в Україні

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст поста Андрея Москаленко:

Завершили заседание комиссии ТЭБ и ЧС: Динамика распространения ковида остается высокой. В частности:

  • Уровень госпитализации больных составляет 32%.
  • Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице Орлика – 80 пациентов.
  • За последние сутки было подтверждено 1 960 новых случаев заболеваемости ковидом.
  • 19% водителей общественного транспорта имеют подтвержденный ковид или подозрение.
  • 13% работников сферы обеспечения имеют подтвержденный ковид или подозрение.
  • За январь заболели 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик.
  • 85% учащихся начальной школы обучаются дистанционно.
  • 28% детей присутствует в садах.

Соответственно, комиссия приняла следующие решения:

  • Продолжено дистанционное обучение для старшей школы (5 – 11 классы) до 14.02.2022.
  • С 14.02.2022 решение о переводе на дистанционное обучение будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию.
  • Относительно обучения начальной школы – учитывая эпидемиологическую ситуацию, школы самостоятельно принимают решение о переводе на дистанционное обучение.
  • Деятельность кружков, заведений внешкольного образования и досуга, музыкальных школ возможна только в онлайн-режиме (до 14.02.2022).
  • Работа заведений общепита возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
  • Работа непродовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
  • Работа продовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников).
  • Работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
  • Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны при полной вакцинации и отрицательного теста (организаторов и посетителей).
  • Запрещена работа детских развлекательных заведений.

Берегите себя и родных!