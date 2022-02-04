До 14 февраля старшеклассники будут учиться дистанционно. Решения о формате обучения учеников младших классов будут решать администрации школ.

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Во Львове – высокая динамика распространения COVID-19

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что 4 февраля прошло заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Динамика распространения коронавируса в городе остается высокой.

В частности, уровень госпитализации больных составляет 32%. Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице на Орлика – 80 пациентов,

– отметил чиновник.

Кроме того, у 1 960 человек 3 февраля подтвердили коронавирус.

Во Львове продолжают действовать усиленные карантинные ограничения:

В настоящее время 19% водителей общественного транспорта и 13% работников сферы обеспечения либо болеют COVID-19, либо имеют подозрения на него.

"За январь заболел 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик. 85% учащихся начальной школы учатся дистанционно. 28% детей присутствуют в садах", – добавил Москаленко.

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Какие ограничения будут действовать во Львове

В городе решили продолжить дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов до 14 февраля. После этого решения по переводу уроков в онлайн будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию

до 14 февраля. После этого решения по переводу уроков в онлайн будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию Переводить ли на дистанционное обучение учеников младших классов, школы будут решать самостоятельно.

школы будут решать самостоятельно. До 14 февраля кружки, заведения внешкольного образования или досуга, музыкальные школы должны работать только в онлайне.

должны работать только в онлайне. Кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, бассейны и непродовольственные рынки могут продолжить работу только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей.

могут продолжить работу только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей. Продовольственные рынки могут работать, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест.

могут работать, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест. Работа в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны только при полной вакцинации и наличии негативного теста у организаторов и посетителей.

возможны только при полной вакцинации и наличии негативного теста у организаторов и посетителей. Работа детских развлекательных заведений – запрещена.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст поста Андрея Москаленко:

Завершили заседание комиссии ТЭБ и ЧС: Динамика распространения ковида остается высокой. В частности:

Уровень госпитализации больных составляет 32%.

Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице Орлика – 80 пациентов.

За последние сутки было подтверждено 1 960 новых случаев заболеваемости ковидом.

19% водителей общественного транспорта имеют подтвержденный ковид или подозрение.

13% работников сферы обеспечения имеют подтвержденный ковид или подозрение.

За январь заболели 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик.

85% учащихся начальной школы обучаются дистанционно.

28% детей присутствует в садах.

Соответственно, комиссия приняла следующие решения:

Продолжено дистанционное обучение для старшей школы (5 – 11 классы) до 14.02.2022.

С 14.02.2022 решение о переводе на дистанционное обучение будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию.

Относительно обучения начальной школы – учитывая эпидемиологическую ситуацию, школы самостоятельно принимают решение о переводе на дистанционное обучение.

Деятельность кружков, заведений внешкольного образования и досуга, музыкальных школ возможна только в онлайн-режиме (до 14.02.2022).

Работа заведений общепита возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).

Работа непродовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).

Работа продовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников).

Работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны при полной вакцинации и отрицательного теста (организаторов и посетителей).

Запрещена работа детских развлекательных заведений.

Берегите себя и родных!