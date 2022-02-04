До 14 лютого старшокласники навчатимуться дистанційно. Рішення щодо формату навчання учнів молодших класів вирішуватимуть адміністрації шкіл.
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У Львові – висока динаміка поширення COVID-19
Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що 4 лютого відбулося засідання міської комісії ТЕБ і НС. Динаміка поширення коронавірусу в місті залишається високою.
Зокрема, рівень госпіталізації хворих становить 32%. Заповненість Охматдиту та дитячої лікарні на Орлика проводжує залишатися критичною. В Охматдиті на лікуванні перебуває 81 пацієнт, в дитячій лікарні на Орлика – 80 пацієнтів,
– зазначив посадовець.
Окрім цього, у 1960 людей 3 лютого підтвердили коронавірус.
У Львові продовжують діяти посилені карантинні обмеження:
Наразі 19% водіїв громадського транспорту та 13% працівників сфери забезпечення або хворіють на COVID-19, або мають підозру на нього.
"За січень захворів 1581 учень, за 4 дні лютого захворів 351 учень. 85% учнів початкової школи навчаються дистанційно. 28% дітей присутні в садках", – додав Москаленко.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Які обмеження діятимуть у Львові
- У місті вирішили продовжити дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів до 14 лютого. Після цього рішення щодо переведення уроків в онлайн прийматимуть школи, враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію
- Чи переводити на дистанційне навчання учнів молодших класів, школи вирішуватимуть самостійно.
- До 14 лютого гуртки, заклади позашкілля чи дозвілля, музичні школи повинні працювати лише в онлайні.
- Кафе, ресторани, бари, фітнес-центри, басейни та непродовольчі ринки можуть продовжити роботу лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус в усіх працівників та відвідувачів.
- Продовольчі ринки можуть працювати, якщо усі працівники будуть вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест.
- Робота в закладах розважальної діяльності та проведення масових заходів можлива лише за умови повної вакцинації та наявності негативного тесту в організаторів та відвідувачів.
- Робота дитячих розважальних закладів – заборонена.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Текст допису Андрія Москаленка:
Завершили засідання комісії ТЕБ і НС: Динаміка поширення ковіду залишається високою. Зокрема:
- Рівень госпіталізації хворих становить 32%.
- Заповненість Охматдиту та дитячої лікарні на Орлика проводжує залишатися критичною. В Охматдиті на лікуванні перебуває 81 пацієнт, в дитячій лікарні на Орлика – 80 пацієнтів.
- За останню добу було підтверджено 1960 нових випадків захворюваності на ковід.
- 19% водіїв громадського транспорту мають підтверджений ковід або підозру.
- 13% працівників сфери забезпечення мають підтверджений ковід або підозру.
- За січень захворіло 1581 учнів, за 4 дні лютого захворів 351 учень.
- 85% учнів початкової школи навчаються дистанційно.
- 28% дітей присутньо в садках.
Відповідно комісія прийняла наступні рішення:
- Продовжено дистанційне навчання для старшої школи (5 – 11 класи) до 14.02.2022.
- З 14.02.2022 рішення щодо переведення на дистанційне навчання будуть приймати школи, враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію.
- Щодо навчання початкової школи – враховуючи епідеміологічну ситуацію, школи самостійно приймають рішення щодо переведення на дистанційне навчання.
- Діяльність гуртків, закладів позашкілля та дозвілля, музичних шкіл можлива лише в онлайн режимі (до 14.02.2022).
- Робота закладів громадського харчування можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).
- Робота непродовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).
- Робота продовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники).
- Робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).
- Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності та проведення масових заходів можлива за умови повної вакцинації та негативного тесту (організатори та відвідувачі).
- Заборонено роботу дитячих розважальних закладів.
Бережіть себе та рідних!