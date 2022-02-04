До 14 лютого старшокласники навчатимуться дистанційно. Рішення щодо формату навчання учнів молодших класів вирішуватимуть адміністрації шкіл.

Актуально Львівщина значно перевищила епідпоріг: у більшості хворих виявили Омікрон

У Львові – висока динаміка поширення COVID-19

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що 4 лютого відбулося засідання міської комісії ТЕБ і НС. Динаміка поширення коронавірусу в місті залишається високою.

Зокрема, рівень госпіталізації хворих становить 32%. Заповненість Охматдиту та дитячої лікарні на Орлика проводжує залишатися критичною. В Охматдиті на лікуванні перебуває 81 пацієнт, в дитячій лікарні на Орлика – 80 пацієнтів,

– зазначив посадовець.

Окрім цього, у 1960 людей 3 лютого підтвердили коронавірус.

У Львові продовжують діяти посилені карантинні обмеження:

Наразі 19% водіїв громадського транспорту та 13% працівників сфери забезпечення або хворіють на COVID-19, або мають підозру на нього.

"За січень захворів 1581 учень, за 4 дні лютого захворів 351 учень. 85% учнів початкової школи навчаються дистанційно. 28% дітей присутні в садках", – додав Москаленко.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До теми У Львівській міськраді – спалах коронавірусу: більшість депутатів не можуть прийти на засідання

Які обмеження діятимуть у Львові

У місті вирішили продовжити дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів до 14 лютого. Після цього рішення щодо переведення уроків в онлайн прийматимуть школи, враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію

до 14 лютого. Після цього рішення щодо переведення уроків в онлайн прийматимуть школи, враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію Чи переводити на дистанційне навчання учнів молодших класів , школи вирішуватимуть самостійно.

, школи вирішуватимуть самостійно. До 14 лютого гуртки, заклади позашкілля чи дозвілля, музичні школи повинні працювати лише в онлайні.

повинні працювати лише в онлайні. Кафе, ресторани, бари, фітнес-центри, басейни та непродовольчі ринки можуть продовжити роботу лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус в усіх працівників та відвідувачів.

можуть продовжити роботу лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус в усіх працівників та відвідувачів. Продовольчі ринки можуть працювати, якщо усі працівники будуть вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест.

можуть працювати, якщо усі працівники будуть вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест. Робота в закладах розважальної діяльності та проведення масових заходів можлива лише за умови повної вакцинації та наявності негативного тесту в організаторів та відвідувачів.

можлива лише за умови повної вакцинації та наявності негативного тесту в організаторів та відвідувачів. Робота дитячих розважальних закладів – заборонена.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Андрія Москаленка:

Завершили засідання комісії ТЕБ і НС: Динаміка поширення ковіду залишається високою. Зокрема:

Рівень госпіталізації хворих становить 32%.

Заповненість Охматдиту та дитячої лікарні на Орлика проводжує залишатися критичною. В Охматдиті на лікуванні перебуває 81 пацієнт, в дитячій лікарні на Орлика – 80 пацієнтів.

За останню добу було підтверджено 1960 нових випадків захворюваності на ковід.

19% водіїв громадського транспорту мають підтверджений ковід або підозру.

13% працівників сфери забезпечення мають підтверджений ковід або підозру.

За січень захворіло 1581 учнів, за 4 дні лютого захворів 351 учень.

85% учнів початкової школи навчаються дистанційно.

28% дітей присутньо в садках.

Відповідно комісія прийняла наступні рішення:

Продовжено дистанційне навчання для старшої школи (5 – 11 класи) до 14.02.2022.

З 14.02.2022 рішення щодо переведення на дистанційне навчання будуть приймати школи, враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію.

Щодо навчання початкової школи – враховуючи епідеміологічну ситуацію, школи самостійно приймають рішення щодо переведення на дистанційне навчання.

Діяльність гуртків, закладів позашкілля та дозвілля, музичних шкіл можлива лише в онлайн режимі (до 14.02.2022).

Робота закладів громадського харчування можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).

Робота непродовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).

Робота продовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники).

Робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі).

Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності та проведення масових заходів можлива за умови повної вакцинації та негативного тесту (організатори та відвідувачі).

Заборонено роботу дитячих розважальних закладів.

Бережіть себе та рідних!