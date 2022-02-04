Сейчас Львовская область находится в оранжевой зоне карантина. Однако фактически здесь действуют ограничения красного уровня эпидопасности.

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Новая волна превысила пик предыдущей

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что 3 февраля Львовщина превысила 2 индикатора уровня эпидемической опасности:

количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 26% при норме 20%;

коронавируса составляет 26% при норме 20%; уровень госпитализаций на 100 тысяч населения составляет 71 при норме 60.

Поэтому эпидситуация в области ухудшается. Однако Львовщина пока не достигла пика заболеваемости.

Если принять во внимание, что на территории Львовщины с понедельника (31 января – 24 канал) действуют фактически такие же ограничения, как и в красной зоне, то уже в течение двух недель можем выйти на пик. После этого может быть определенная стабилизация и уменьшение уровня заболеваемости,

– заметил Чемерис.

По словам чиновника, каждая новая волна имеет более интенсивное течение. Если же говорить об этой, то она уже превысила пик предыдущей.



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Вакцинированные болеют значительно легче

Чемерис отметил, что в течение этой волны коронавируса взрослые болеют меньше. Это видят по количеству пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Так, Омикрон легче переносится, потому что в основном поражает только верхние дыхательные пути, однако все равно может спровоцировать другие осложнения и часто может быть причиной обострения хронических болезней", – добавил чиновник.

По его словам, чтобы уберечься от инфицирования, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.

"Напоминаем, о необходимости сделать прививку бустерной дозой. Люди, которые получили бустерную дозу, имеют наименьший риск заболеть", – отметил Чемерис.

Согласно рекомендации Минздрава, прививаться бустером можно уже через 3 месяца после получения второй дозы.



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