Сейчас Львовская область находится в оранжевой зоне карантина. Однако фактически здесь действуют ограничения красного уровня эпидопасности.
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Новая волна превысила пик предыдущей
Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что 3 февраля Львовщина превысила 2 индикатора уровня эпидемической опасности:
- количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 26% при норме 20%;
- уровень госпитализаций на 100 тысяч населения составляет 71 при норме 60.
Поэтому эпидситуация в области ухудшается. Однако Львовщина пока не достигла пика заболеваемости.
Если принять во внимание, что на территории Львовщины с понедельника (31 января – 24 канал) действуют фактически такие же ограничения, как и в красной зоне, то уже в течение двух недель можем выйти на пик. После этого может быть определенная стабилизация и уменьшение уровня заболеваемости,
– заметил Чемерис.
По словам чиновника, каждая новая волна имеет более интенсивное течение. Если же говорить об этой, то она уже превысила пик предыдущей.
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Вакцинированные болеют значительно легче
Чемерис отметил, что в течение этой волны коронавируса взрослые болеют меньше. Это видят по количеству пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
"Так, Омикрон легче переносится, потому что в основном поражает только верхние дыхательные пути, однако все равно может спровоцировать другие осложнения и часто может быть причиной обострения хронических болезней", – добавил чиновник.
По его словам, чтобы уберечься от инфицирования, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
"Напоминаем, о необходимости сделать прививку бустерной дозой. Люди, которые получили бустерную дозу, имеют наименьший риск заболеть", – отметил Чемерис.
Согласно рекомендации Минздрава, прививаться бустером можно уже через 3 месяца после получения второй дозы.
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