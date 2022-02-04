Наразі Львівщина перебуває у помаранчевій зоні карантину. Однак фактично тут діють обмеження червоного рівня епіднебезпеки.

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Нова хвиля перевищила пік попередньої

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що 3 лютого Львівщина перевищила 2 індикатори рівня епідемічної небезпеки:

кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 26% при нормі 20%;

коронавірусу становить 26% при нормі 20%; рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення становить 71 при нормі 60.

Тож епідситуація в області погіршується. Однак Львівщина поки не досягла піку захворюваності.

Якщо взяти до уваги, що на території Львівщини з понеділка (31 січня – 24 канал) діють фактично такі ж обмеження, як і в червоній зоні, то вже упродовж двох тижнів можемо вийти на пік. Після того може бути певна стабілізація і зменшення рівня захворюваності,

– зауважив Чемерис.

За словами посадовця, кожна нова хвиля має інтенсивніший перебіг. Якщо ж говорити про цю, то вона вже перевищила пік попередньої.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Вакциновані хворіють значно легше

Чемерис зазначив, що протягом цієї хвилі коронавірусу дорослі хворіють менше. Це бачать за кількістю пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

"Так, Омікрон легше переноситься, бо вражає переважно лише верхні дихальні шляхи, проте все одно може спровокувати інші ускладнення і часто може бути причиною загострення хронічних хвороб", – додав посадовець.

За його словами, щоб вберегтися від інфікування, необхідно носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та вакцинуватися.

"Нагадуємо, про необхідність зробити щеплення бустерною дозою. Люди, які отримали бустерну дозу, мають найменший ризик захворіти", – зауважив Чемерис.

Згідно з рекомендацією МОЗ, щепитися бустером можна вже через 3 місяці після отримання другої дози.



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