Скоропостижно умер Львовский музыкант Мисько Барбара
Источник:"Твоє місто"
Известный львовский музыкант Мисько Барбара 11 октября скоропостижно умер. Причина смерти пока неизвестна.
Печальную весть сообщила жена певца Светлана Олешко. Музыканту 14 ноября должно было исполниться 50 лет.
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Детали о прощании сообщат позже.
Что известно о музыканте
- Мисько Барбара был соучредителем группы "Мертвий півень". Он появился во Львове в 1989 году.
- Группа накладывала на музыку стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования в "Мертвому півні" были около 20 музыкантов.
- Кроме того, Мисько Барбара также играл в харьковском театре "Арабески".
- Участвовал в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.
Друзья исполнителя не могут поверить
На странице Мисько Барбары в фейсбуке люди выражают соболезнования родным музыканта. Друзья и знакомые исполнителя не могут поверить в его внезапную смерть.
Просто не хватает слов. Покойся в мире, дружище. Песня всегда будет среди нас,
– написал Олег Базар.
Певец Александр Положинский отметил, что Мисько Барбара для него – одна из самых знаковых, интересных, незаурядных личностей в украинской музыке.
Мисько Барбара скоропостижно умер / Фото из фейсбука исполнителя