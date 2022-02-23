Скоропостижно умер экс-нардеп от "Самопомочи" Алексей Скрипник

Умер бывший народный депутат от партии "Самопомич" Алексей Скрипник. Об этом стало известно во второй половине дня 23 февраля.

Сначала начали писать соболезнования на странице господина Алексея. Впоследствии также публично выразил соболезнования родным и мэр Львова Андрей Садовый. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в сети.

Большая потеря для Украины

Мэр Львова написал, что о потере ему сообщили примерно в половине 8 часов вечера. Мэр отметил, что смерть львовянина является большой потерей не только для общины города, но и всей Украины.

Также эмоционально высказался заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Он отметил, что в мире немного людей, которыми интеллектуально восхищается. Однако отметил, что Алексей был одним из таких.

Он меня всегда поражал своим интеллектом, знаниями, опытом, мудростью. Я не могу поверить, что не смогу обсудить с ним новые книги или глобальный мир и будущее... Как же так,

– написал Владислав Рашкован.

Новость дополняется...