Сначала начали писать соболезнования на странице господина Алексея. Впоследствии также публично выразил соболезнования родным и мэр Львова Андрей Садовый. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в сети.

Большая потеря для Украины

Мэр Львова написал, что о потере ему сообщили примерно в половине 8 часов вечера. Мэр отметил, что смерть львовянина является большой потерей не только для общины города, но и всей Украины.

Также эмоционально высказался заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Он отметил, что в мире немного людей, которыми интеллектуально восхищается. Однако отметил, что Алексей был одним из таких.

Он меня всегда поражал своим интеллектом, знаниями, опытом, мудростью. Я не могу поверить, что не смогу обсудить с ним новые книги или глобальный мир и будущее... Как же так,

– написал Владислав Рашкован.

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