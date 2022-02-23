Спершу почали писати співчуття на сторінці пана Олексія. Згодом також публічно висловив співчуття рідним і мер Львова Андрій Садовий. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в мережі.

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"Велика втрата для України"

Очільник Льова написав, що про втрату йому повідомили приблизно о пів на 8 годину вечора. Мер зазначив, що смерть львів'янина є великою втратою не лише для громади міста, а й всієї України.

Також емоційно висловився заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован. Він зазначив, що у світі не багато людей, якими інтелектуально захоплюється. Проте зазначив, що Олексій був одним із таких.

Він мене завжди вражав своїм інтелектом, знаннями, досвідом, мудрістю. Я не можу повірити, що не зможу обговорити з ним нові книжки чи глобальний світ та майбутнє… як же так,

– написав Владислав Рашкован.

Зараз на сторінці чоловіка вже є десятки повідомлень, де люди висловлюють співчуття. Багато з них пишуть, що це вкрай неочікувана та сумна звістка.