Попередньо відомо, що Іван Дзюба мав проблеми зі здоров'ям. Про смерть Героя України повідомив виданню літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

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Помер Іван Дзюба

Сьогодні вранці (мовиться про 22 лютого – 24 канал) уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім'я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини 20 і початку 21 століття,

– сказав Жулинський.

Літературознавець пригадав, що Іван Дзюба був інтелектуальним провідником та речником українського шістдесятництва.

Микола Жулинський пригадав слова Ліни Костенко про Івана Дзюбу, що це людина, що завжди мала мужність говорити правду.

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