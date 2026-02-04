На Львовщине мужчина умер в военкомате: в ТЦК ответили, что стало причиной смерти
- В Яворивском военкомате на Львовщине умер 48-летний Иван Воловецкий, по словам военкомата, от алкогольного отравления.
- Жена погибшего требует расследования от ГБР и проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
В Яворовском территориальном центре комплектования на Львовщине 2 февраля умер 48-летний мобилизованный Иван Воловецкий. Жена погибшего требовала объяснений от военнослужащих ТЦК.
Детали инцидента разъяснили в Львовском областном ТЦК и СП.
Смотрите также В Виннице открыли огонь по группе оповещения ТЦК и СП
Что известно о смерти мужчины?
О смерти мужчины в соцсетях сообщила его жена Татьяна Воловецкая. По ее словам, мужчину задержали работники ТЦК для проверки военно-учетных документов, после чего он умер под контролем персонала учреждения.
Жена требует прозрачного расследования ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны и проведения судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
Что ответили в ТЦК?
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация. По данным военкомата, Воловецкий находился в нетрезвом состоянии и находился в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Мужчину доставили в помещение ТЦК, где он находился в комнате отдыха для уточнения данных.
Около 13:42 военнообязанные сообщили дежурному об ухудшении состояния мужчины. Прибыв на место, дежурный зафиксировал, что Иван Воловецкий находится без признаков жизни. Медики, вызванные на место, констатировали смерть без признаков физического насилия. Тело направлено для проведения вскрытия, который подтвердил алкогольное отравление.
Что известно о случаях конфликтов с военнослужащими ТЦК?
На Житомирщине произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским, во время которого военный открыл огонь из стартового пистолета. Инцидент произошел 31 января в Новогуйвинской общине, ни одно гражданское лицо не пострадало.
В Умани мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом во время проверки документов, нанеся удар по шее. Раненого солдата доставили в медучреждение, нападающего задержали и передали правоохранителям.
23 января в селе Солонка на Львовщине произошел конфликт между мужчиной и военнослужащими ТЦК во время оповещения. Мужчина бросил в них страйкбольную гранату и скрылся с места происшествия.