Собирают деньги на АТО, – известная львовская монахиня предупредила о наглых мошенниках

Известная львовская монахиня Севастьяна Карвацкая предупредила о мошенниках, которые просят деньги от ее имени. Она призывает игнорировать их просьбы, так как не имеет к этому никакого отношения.

Мошенники сделали копию фейсбук-страницы монахини. Пока что они рассылают пользователям соцсети сообщения с просьбой помочь АТО.

По теме На Львовщине мошенник-гастролер выдурил у пенсионерки немалую сумму

Монахиня предупредила львовян о мошенниках

Председатель комиссии Украинской греко-католической церкви по делам пастырства здравоохранения и преподавательница Львовского медицинского профессионального колледжа последипломного образования сестра Севастьяна Карвацкая рассказала о мошенниках, которые выманивают деньги от ее имени.

Дорогие друзья, мошенники создали от моего имени страницу и просят средства на АТО от моего имени! Я никаких средств не просила, прошу игнорировать такие просьбы!

– отметила Карвацкая.

В комментариях она заметила, что аферисты создали в фейсбуке точную копию страницы. Однако там нет сообщений.

Всех пользователей соцсети, получивших просьбу перечислить деньги, призывают ни в коем случае ничего не жертвовать и жаловаться на фейковую страницу.

В прошлом году львовский священнослужитель отец Юстин Бойко рассказал о новой афере в вайбере . Злоумышленники установили его фото и, притворяясь священниками, звонили по телефону тернопольским предпринимателям.



Мошенники собирают деньги от имени монахини / Скриншот фейсбук-страницы Севастьяны Карвацкой

Текст сообщения Севастьяны Карвацкой:

ВНИМАНИЕ! Дорогие друзья, мошенники создали от моего имени страницу и просят средства на АТО от моего имени! Я никаких средств не просила, прошу игнорировать такие просьбы!