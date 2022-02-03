Шахраї зробили копію фейсбук-сторінки монахині. Наразі вони розсилають користувачам соцмережі повідомлення з проханням допомогти АТО.

До теми На Львівщині шахрай-гастролер видурив у пенсіонерки чималу суму

Монахиня попередила львів'ян про шахраїв

Голова комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастирства охорони здоров'я та викладачка Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти сестра Севастіяна Карвацька розповіла про шахраїв, які видурюють гроші під її ім'ям.

Дорогі друзі, шахраї створили під моїм іменем сторінку і просять кошти на АТО від мого імені! Я жодних коштів не просила, прошу ігнорувати такі прохання!,

– зазначила Карвацька.

У коментарях вона зауважила, що аферисти створили у фейсбуці точну копію її сторінки. Однак там немає дописів.

Усіх користувачів соцмережі, які отримали прохання перерахувати гроші, закликають в жодному разі нічого не жертвувати та скаржитися на фейкову сторінку.

Зверніть увагу! Торік львівський священнослужитель отець Юстин Бойко розповів про нову аферу у вайбері. Зловмисники встановили його фото і, прикидаючись священниками, телефонували до тернопільських підприємців.



Шахраї збирають гроші від імені монахині / Скриншот фейсбук-сторінки Севастіяни Карвацької

Текст допису Севастіяни Карвацької:

УВАГА! Дорогі друзі, шахраї створили під моїм іменем сторінку і просять кошти на АТО від мого імені!!! Я жодних коштів не просила, прошу ігнорувати такі прохання!!!