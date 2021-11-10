Совершил 3 ДТП менее чем за 20 минут: очень пьяного водителя задержал отчаянный львовянин

Во Львове 8 ноября очень пьяный водитель столкнулся с 3 автомобилями менее чем за 20 минут. Каждый раз он пытался скрыться с места ДТП. Нарушителя задержал неравнодушный львовянин.

Мужчине даже удалось забрать у него документы. После этого он вызвал на место аварии патрульных.

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Пьяный водитель совершил 3 ДТП

Приблизительно в 18:00 водитель ZAZ Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия. Уже через несколько минут он совершил еще 2 ДТП на проспекте Красной Калины. Сначала нарушитель въехал в автомобиль Volkswagen Polo, а затем, сдавая назад, ударил Mitsubishi Lancer. Мужчине снова удалось скрыться с места аварии.

Другой водитель, который все это увидел, догнал беглеца и перекрыл ему дорогу своим автомобилем. Также мужчина отобрал у нарушителя документы. Через мгновение на место происшествия приехали патрульные. У 30-летнего львовянина обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве Drager показала результат 2,44 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

Водитель был очень пьяным / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Мужчине грозит немалый штраф

Патрульные составили на нарушителя 7 протоколов:

3 протокола за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

еще 3 – за "оставление места дорожно-транспортного происшествия"

за "управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Кроме того, одна из пострадавших указала в объяснении, что виновник ДТП говорил по телефону, когда врезался в ее авто. Поэтому на нарушителя вынесли объединенное постановление за "пользование во время движения средствами связи" и "управление транспортным средством без необходимых документов".

За управление в пьяном виде львовянину грозит 10,2 тысяч гривен штрафа. Также его могут лишить водительского удостоверения на год.

За 10 месяцев 2021 года на территории Львовщины зарегистрировали 533 ДТП по вине пьяных водителей. 85 из них были с пострадавшими: 117 человек получили травмы, а 10 – погибли.