Студенты одного из львовских вузов переходят на смешанную форму обучения

В НУ "Львовская политехника" из тысячи групп 80 сейчас находятся на самоизоляции. Из-за этого с 22 сентября студенты вуза будут учиться по смешанной форме.

В свою очередь, студенты Львовского национального университета имени Ивана Франко пока будут учиться очно. Как вуз будет работать в дальнейшем, определят до конца недели.

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Студенты НУ ЛП переходят на смешанную форму обучения

По информации "Твоє місто", в Национальном университете "Львовская политехника" из-за заболеваемости коронавирусом на самоизоляцию направили 80 групп из тысячи. На этой неделе еще 2 группы вернулись из самоизоляции, ведь они перешли на дистанционное обучение 2 недели назад.

Если на потоке более чем одна группа, то лекции будут проводить в онлайн-формате, согласно расписанию. Лекционные занятия для потока, где есть только одна группа, будут проходить в аудиториях,

– отметил первый проректор Львовской политехники Олег Матвийкив.

Зато все практические, семинарские и лабораторные занятия будут проходить очно. По словам Матвийкива, если в группе есть хотя бы один больной, то все обучение – и лекционное, и практическое – будет в онлайн-формате.

Как будут учиться в ЛНУ имени Франко

Сейчас обучение во Львовском национальном университете имени Ивана Франко проходит в обычном режиме.

"Сейчас студенты работают очно. Поскольку с четверга Украина и Львовщина переходит в желтую зону карантина, вполне вероятно, что до конца недели определим как будет работать вуз в дальнейшем. Мы готовы и к дистанционному, и к смешанному обучению", – рассказали в университете.

С 23 сентября вся Украина переходит в желтую зону карантина . Как будут учиться в школах Львова и области пока не известно. На Львовщине количество вакцинированных педагогов составляет менее 45%. Поэтому очное обучение возможно лишь в 10% школ.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала