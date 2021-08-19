Суд восстановил в должности полицейского, сбежавшего со смертельного ДТП под Львовом

Во Львове суд восстановил в должности полицейского Андрея Ющика, который в июле 2020 года скрылся с места смертельного ДТП. Кроме этого ему выплатят среднюю зарплату за период судебного процесса.

После этой аварии он написал рапорт на увольнение. Однако впоследствии сказал, что его заставили это сделать.

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Что известно об этом ДТП

19 июля оперуполномоченный сектора криминальной полиции Стрыйского отдела полиции Андрей Ющик ехал на своем служебном авто “ВАЗ-2107”. Он сбил пешехода неподалеку от Стрыя. После этого майор полиции скрылся с места ДТП.

Пострадавший получил очень тяжелые травмы и впал в кому. Впоследствии, несмотря на усилия медиков, мужчина умер.

Якобы заставили уволиться

34-летнего полицейского разыскали через 3 дня после этого ДТП. Его сразу уволили из правоохранительных органов и делом начало заниматься ГБР.

Иск в суд, чтобы восстановиться в должности в полиции, Ющик подал в сентябре 2020 года. А рассмотрели иск в июне следующего года.

Это сделал Львовский окружной административный суд. Ющик пояснил в суде, что написать рапорт на увольнение его вынудило районное руководство.

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Писал и 2 рапорт

Но он увольняться тогда не хотел. Также он сказал, что на следующий день после увольнения написал встречный рапорт на имя начальникам полиции Львовщины.

В нем он попросил не рассматривать предыдущий рапорт на увольнение. Такую просьбу мужчина объяснил тем, что первый рапорт написал посреди ночи "в состоянии сильного душевного волнения".