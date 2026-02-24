Из больницы выписали 17-летнего парня, пытавшегося спасти полицейскую во время теракта
- 24 февраля 17-летнего Илью, который пострадал во время теракта во Львове, выписали из больницы.
- Илья получил ранения, когда пытался спасти полицейскую.
Почти все 25 пострадавших в результате теракта во Львове были полицейскими или нацгвардейцами, за исключением одного несовершеннолетнего. Им оказался 17-летний Илья.
24 февраля парня выписали из Детской больницы Святого Николая. Об этом сообщили в самом медучреждении.
Как 17-летний Илья оказался в эпицентре теракта?
22 февраля Илья возвращался домой на такси из центра города. Когда раздался первый взрыв, они с водителем подъехали ближе, чтобы посмотреть, что произошло. На дороге они увидели раненую полицейскую и бросились помогать: водитель пытался остановить кровотечение, а Илья проверял ее пульс и следил за состоянием. Позже выяснилось, что это была 23-летняя Виктория Шпилька, которая погибла из-за теракта.
Илья рассказал, что когда полицейский попросил его отойти, через несколько секунд произошел второй взрыв. Обломки попали ему в голову, правую лопатку и ногу. Он упал, но поднялся и побежал. Сначала он даже не осознавал, что ранен, и только на соседней улице заметил кровь на голове.
Первую помощь ему оказали полицейские, а потом приехала сестра и отвезла Илью в Детскую Больницу Святого Николая. В приемном отделении врачи обследовали его и обнаружили несколько осколков. К счастью, они были неглубокие и не задели жизненно важные органы.
Обломки удалили, на затылке наложили один шов, остальные раны обработали.
Илью оставили под наблюдением в нейрохирургическом отделении. Восстановление прошло без осложнений, и уже 24 февраля он поехал домой.
К слову, по состоянию на 24 февраля в больницах Львова остаются 10 пострадавших в результате теракта. Ранее сообщалось, что среди раненых трое – в тяжелом состоянии.
Что известно о теракте во Львове 22 февраля?
- После полуночи в полицию поступило сообщение о якобы незаконном проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. Когда прибыл экипаж правоохранителей, раздался первый взрыв. После взрыва на место происшествия прибыли еще два патруля полиции, а также пеший патруль Нацгвардии. В этот момент почти одновременно произошли второй и третий взрывы.
- Через 10 часов после теракта была задержана 33-летняя Ирина Саветина, жительница Костополя Ровенской области. Именно она заложила взрывчатку в мусорные баки в центре города.
- В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка – 18-летняя жительница Харьковской области, которая позвонила на линию 102 с фальшивым сообщением о краже.