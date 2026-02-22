Сначала думали, что прилетела ракета, – львовянка о теракте в центре города

Львов ночью 22 февраля всколыхнули взрывы. Это был теракт.

С местными пообщалось Общественное.

Что рассказали жители?

Местная жительница рассказала, что сначала думала о прилете.

Ну был шок. Сначала думали, что прилетела ракета, ну а потом уже посмотрели в Telegram, что это взрыв, да и все.

– рассказала она журналистам.

Комментарий львовянки: смотрите видео

Сейчас на месте теракта работают правоохранители и коммунальные службы. В результате взрывов в самом центре города повреждены фасады зданий и выбиты стекла в магазинах.

Напомним, что произошло чрезвычайное происшествие на улице Данилишина.

Другие детали теракта