Сначала думали, что прилетела ракета, – львовянка о теракте в центре города
- В центре Львова ночью 22 февраля произошел теракт.
- На месте происшествия работают правоохранители и коммунальные службы; местные жители сначала думали, что это был прилет ракеты.
Львов ночью 22 февраля всколыхнули взрывы. Это был теракт.
С местными пообщалось Общественное.
Что рассказали жители?
Местная жительница рассказала, что сначала думала о прилете.
Ну был шок. Сначала думали, что прилетела ракета, ну а потом уже посмотрели в Telegram, что это взрыв, да и все.
– рассказала она журналистам.
Комментарий львовянки: смотрите видео
Сейчас на месте теракта работают правоохранители и коммунальные службы. В результате взрывов в самом центре города повреждены фасады зданий и выбиты стекла в магазинах.
Напомним, что произошло чрезвычайное происшествие на улице Данилишина.
Другие детали теракта
Ночью в полицию Львова поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия патрульных произошел взрыв. А когда на место прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства.
В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. Среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские. Всего в больницах находятся 20 человек, из них 6 в крайне тяжелом состоянии.
Вероятную исполнительницу взрывов уже задержали. Ею оказалась гражданка Украины. Ее поймали в районном центре.