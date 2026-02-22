Не все – полицейские: глава МВД ответил, кто пострадал во время теракта в центре Львова

Ночью 22 февраля во Львове произошел теракт в центре города. Пострадали полицейские, нацгвардеец и гражданские лица.

Об этом рассказал министр МВД Игорь Клименко во время брифинга.

Что известно о пострадавших в результате теракта во Львове?

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил во время брифинга, что среди пострадавших есть не только полицейские, но и гражданские лица. Большинство пострадавших – работники полиции.

Всего в больницах находятся 20 человек, из них 6 в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук сообщил Общественному, что 3 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также есть раненый военнослужащий Национальной гвардии Украины. Он на момент теракта осуществлял мероприятия по охране публичного порядка и прибыл на место теракта после первого взрыва.

Отметим, что на момент публикации известно о 25 пострадавших в результате теракта во Львове, погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Что известно о теракте во Львове?