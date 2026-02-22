Теракт во Львове: рассматривают ли причастность российских спецслужб

Посреди ночи 22 февраля во Львове произошел взрыв без объявления воздушной тревоги. В городе произошел теракт, в результате чего погиб человек, известно также о 25 раненых.

Во время брифинга СБУ рассказали, рассматривается ли причастность российских служб к инциденту.

Актуально Теракт в центре Львова: все, что известно о жутком инциденте, жертву и пострадавших

Есть ли российский след в деле?

Первый заместитель начальника областного управления СБУ полковник Алексей Голобородько на ответ журналистов о возможной связи дела со спеслужбами страны-агрессора сообщил, что такая версия рассматривается как одна из вероятных.

О других возможных причинах теракта во Львове и причастных к ним лиц пока не сообщается.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что целью теракта было посеять панику и хаос среди населения. Он уточнил, что инцидент произошел тогда, когда на территорию Украины начали залетать российские дроны и ракеты.

Это вызов всему цивилизованному обществу со стороны государства-агрессора, государства-террориста и государства-диверсанта,

– подчеркнул министр, добавив, что враг действует не только на фронте, но и внутри страны.

Клименко также отметил, что вскоре соответствующие органы сообщат о деталях расследования. Россияне, в частности, используют так называемую тактику "двойного удара".

Какие подробности трагедии?