Теракт во Львове: Клименко рассказал, как вероятную подрывницу удалось поймать за 10 часов
- Вероятную исполнительницу теракта во Львове задержали за 10 часов благодаря системе видеонаблюдения.
- Министр Игорь Клименко заявил, что есть основания полагать, что преступление заказала Россия.
Вероятную исполнительницу теракта во Львове удалось задержать всего за 10 часов он момента взрыва. В этом помогла система видеонаблюдения.
Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.
Что Клименко рассказал о ходе расследования теракта во Львове?
Министр внутренних дел Игорь Клименко находится с визитом во Львове после жуткого теракта в центре города.
Он заявил, что есть основания считать, что преступление заказала Россия.
Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан,
– отметил он.
Он заслушал первые результаты расследования. Отследить маршрут вероятной подрывницы и зафиксировать момент закладки взрывного устройства удалось благодаря камерам наблюдения.
"Уже в который раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений. Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после подрыва", – подчеркнул Клименко.
Министр посетил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Им оказывается медицинская помощь.
Игорь Клименко во Львове
Что известно о вероятной исполнительнице теракта во Львове?
Во Львове 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла полицейская. Взорвалось 2 взрывных устройства, когда экипажи полиции прибыли на место фальшивого вызова.
Клименко сообщил, что вероятную исполнительницу теракта найдено. Женщину задержали в районном центре. Она гражданка Украины. Тогда глава МВД показал первое фото предполагаемой подрывницы.
Подозреваемая в теракте во Львове, вероятно, сотрудничала с ФСБ. Ее задержали, по словам Виталия Глаголы, в Самборе при попытке выехать за пределы области. По предварительной информации, взрывное устройство она изготовила сама, действуя по инструкциям российских кураторов.