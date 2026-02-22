Теракт во Львове: Клименко рассказал, как вероятную подрывницу удалось поймать за 10 часов

Вероятную исполнительницу теракта во Львове удалось задержать всего за 10 часов он момента взрыва. В этом помогла система видеонаблюдения.

Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Что Клименко рассказал о ходе расследования теракта во Львове?

Министр внутренних дел Игорь Клименко находится с визитом во Львове после жуткого теракта в центре города.

Он заявил, что есть основания считать, что преступление заказала Россия.

Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан,

– отметил он.

Он заслушал первые результаты расследования. Отследить маршрут вероятной подрывницы и зафиксировать момент закладки взрывного устройства удалось благодаря камерам наблюдения.

"Уже в который раз системы видеомониторинга доказывают свою эффективность при расследовании преступлений. Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после подрыва", – подчеркнул Клименко.

Министр посетил в больнице раненых полицейских и нацгвардейцев. Им оказывается медицинская помощь.

Игорь Клименко во Львове

Что известно о вероятной исполнительнице теракта во Львове?