Стало известно, что именно кураторы из ФСБ обещали украинке в качестве награды за теракт во Львове

Ночью в центре Львова произошел ужасный теракт, который унес жизнь молодой полицейской. Организаторшу подрыва задержали. Предварительно, она действовала по заказу России.

Подрывницей оказалась 33-летняя гражданка Украины. Во Львов она прибыла из Ровно. Об этом рассказывает журналист Виталий Глагола.

За какую сумму украинка согласилась устроить теракт во Львове?

Как стало известно журналисту из эксклюзивных источников в правоохранительных органах, кураторы из ФСБ пообещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове.

В этом она призналась во время первых допросов.

Предварительно, злоумышленница рассчитывала этими средствами погасить долги и закрыть финансовые проблемы.

Фактически же ей перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки. Остальные остались только словами. Женщине грозит пожизненное заключение.

Что известно о теракте в центре Львова?