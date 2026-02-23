Во Львове из-за теракта до сих пор перекрыта одна улица: в чем причина
- Во Львове улица Данилишина остается закрытой для проезда транспорта из-за проведения следственных действий после теракта.
- Правоохранители продолжают работать на месте, а все другие прилегающие улицы уже открыты для движения.
Во Львове улица Данилишина пока закрыта для проезда транспорта. На месте продолжают работать правоохранители.
Проезд транспорта восстановят после завершения следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Что известно о перекрытии улицы во Львове?
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и отнестись к временным ограничениям с пониманием.
Вчера в городском совете сообщали, что улицу, на которой произошел теракт перекрыли. По состоянию на 22 февраля, в 13:32 коммунальщики завершали уборку территории.
Что известно об ужасном теракте, который случился во Львове?
По информации полиции, около 00:30 22 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение о вероятном проникновении в магазин на улице Данилишина. Однако после прибытия правоохранителей на месте произошел взрыв, а впоследствии, уже после приезда второго экипажа, прогремел еще один. По предварительным данным, взорвались самодельные взрывные устройства.
Подозреваемая в теракте во Львове прибыла из Ровно, вероятно, изготовила взрывчатку самостоятельно по инструкциям российских спецслужб. Правоохранители задержали женщину в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор и продолжают устанавливать других участников теракта.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения. По состоянию на 08:00 23 февраля в больницах Первого территориального медицинского объединения находятся 12 пострадавших. Трое пациентов – в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние оценивается как тяжелое.