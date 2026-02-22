Одна из первых прибыла на место теракта, – Садовый о погибшей во Львове полицейской

Страшный теракт произошел во Львове в ночь на 22 февраля. Десятки правоохранителей и нацгвардейцев пострадали. К сожалению, не обошлось и без жертв.

В результате теракта в центре города погибла полицейская Виктория Шпилька. Девушке было всего 23 года. Осенью прошлого года она вышла замуж. Вместе с мужем, который тоже является патрульным, они строили совместные планы на будущее.

Смотрите также Теракт во Львове: момент закладки взрывчатки в мусорные баки попал на видео

Какие есть новые детали о теракте во Львове?

По словам городского головы Андрея Садового, Виктория одна из первых прибыла на место теракта.

Она поехала на вызов. Как делала это десятки раз до этого. Потому что так работает патруль – получил сообщение, заскочил в служебное авто, поехал. Никто не знает, что ждет по тому адресу. Но вызов отработать должен. Потому что там нужна твоя помощь,

– прокомментировал трагедию первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, что 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. Когда экипаж патрульной полиции приехал по указанному адресу раздался взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.

Причина взрывов – самодельные взрывные устройства, спрятаны в мусорных баках. Предварительно, их заложила жительница Ровенской области по заказу россиян. Женщину задержали в Самборе через 10 часов после теракта. Злоумышленница планировала сбежать из Украины.

Известно о 25 пострадавших, трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Среди раненых – работники Национальной полиции и Национальной гвардии, а также местные жители.

Что известно о расследовании кровавого преступления в центре Львова?