Об этом свидетельствует публикация украинского президента. Сейчас продолжаются следственные действия, на месте работают специалисты.

Что рассказал Зеленский о теракте во Львове?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по прибытии во Львов доложил Владимиру Зеленскому известные на данный момент детали относительно ночного теракта, который совершили ночью 22 февраля в центральной части города.

Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты,

– говорится в сообщении.

По его словам, впоследствии правоохранители предоставят общественности больше информации относительно теракта, подробности выясняют. Резюмируя, президент выразил благодарность всем лицам, которые помогают защищать людей и страну.

Что известно о визите Клименко?

Министр сообщил о прибытии во Львов после получения известия о теракте. По его мнению, преступление могли совершить по заказу российских спецслужб. Клименко уже заслушал первые результаты расследования инцидента.

Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства... Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после подрыва,

– написал он.

Также он навестил раненых полицейских и нацгвардейцев в больнице. Пострадавшие оперативно прибыли на место происшествия после первого взрыва и получили ранения в результате второго. Им оказывают всю необходимую помощь.

Какие детали о теракте известны?