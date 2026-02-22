Об этом свидетельствует публикация украинского президента. Сейчас продолжаются следственные действия, на месте работают специалисты.
Что рассказал Зеленский о теракте во Львове?
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по прибытии во Львов доложил Владимиру Зеленскому известные на данный момент детали относительно ночного теракта, который совершили ночью 22 февраля в центральной части города.
Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты,
– говорится в сообщении.
По его словам, впоследствии правоохранители предоставят общественности больше информации относительно теракта, подробности выясняют. Резюмируя, президент выразил благодарность всем лицам, которые помогают защищать людей и страну.
Что известно о визите Клименко?
Министр сообщил о прибытии во Львов после получения известия о теракте. По его мнению, преступление могли совершить по заказу российских спецслужб. Клименко уже заслушал первые результаты расследования инцидента.
Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства... Задержать вероятную подрывницу удалось через 10 часов после подрыва,
– написал он.
Также он навестил раненых полицейских и нацгвардейцев в больнице. Пострадавшие оперативно прибыли на место происшествия после первого взрыва и получили ранения в результате второго. Им оказывают всю необходимую помощь.
Какие детали о теракте известны?
- По предварительной информации, задержанная подозреваемая в исполнении теракта приехала в город из другой области и, вероятно, самостоятельно изготовила взрывчатку. Известно о по меньшей мере 25 пострадавших и 1 погибшей.
- По предварительным данным, у всех пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Шестеро пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии, три человека находятся в реанимации.
- Пресс-служба СБУ во Львовской области сообщила, что среди травмированных есть несовершеннолетний. Все службы работают в тесной координации и взаимодействия для установления виновных и обеспечения безопасности граждан.