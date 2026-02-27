Теракт во Львове: в полиции рассказали, как именно завербовали подозреваемую

33-летнюю Ирину Саветину, которую подозревают в совершении теракта во Львове, завербовали российские спецслужбы. А написали ей в Telegram.

Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал в интервью Lb.ua, как это происходило.

Как россияне вышли на Саветину?

Женщина много лет ездила на заработки в Польшу.

В последнее время где-то устраивалась, через 2 – 3 дня увольнялась, не находила себе места. Искала все возможные способы заработка. И так к ней обратился в Telegram парень, предложил легкую работу с оплатой проживания,

– рассказал Небытов.

Он отметил, что работники российских спецслужб не говорят, что они из России и готовят диверсии. Зато рассказывают истории, например, о должниках, которым хотят отомстить.

Также каждый раз они интересуются, чем живет потенциальный исполнитель преступления.

Сначала россиянин предложил Саветиной поджечь автомобиль. Женщина отказалась, потому что решила, что это слишком сложно.

"Поэтому куратор начал готовить ее к совершению теракта. Осуществлял контроль над ее деятельностью, давал указания и контролировал ее эмоциональное состояние. ... Заказчик действовал стандартно – время от времени подбрасывал ей немного денег, и женщина, к сожалению, решилась", – пояснил Небытов.

Особенно активно Россия начала вербовать людей с марта 2024 года. Чаще всего – через телеграм-каналы, где люди ищут работу, а наркозависимые – наркотики.

Сначала задачи были простыми – сфотографировать объекты. Впоследствии злоумышленники начали совершать теракты.

"Анализ показывает, что все исполнители имеют похожий социально-психологический портрет", – заметил Небытов.

Через Telegram россияне не только координируют действия, но и контролируют процессы изготовления взрывчатки через видеозвонки.

Справочно. Заместитель руководителя НПУ рассказал, что в 2024 году было совершено 9 терактов. Все были раскрыты.



В 2025 количество резко возросло до 61.

Что известно о теракте во Львове?