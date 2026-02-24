Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина".
Что говорят в СБУ о тактике российских терактов?
Дехтяренко отметил, что теракт во Львове – это фактически повторение тактики "Аль-Каиды".
Речь идет о том, что исламистская террористическая организация когда-то разработала тактику "двойного взрыва", чтобы число жертв максимально увеличивалось.
Поэтому можно говорить, что именно этому последовала Россия. К тому же операцию по проведению терактов санкционировал сам Путин еще несколько лет назад.
Преступление, совершенное во Львове – это очередной пример террористической сущности России. Потому что двойные и тройные теракты – это именно то, что в свое время делала Аль-Каида. Еще в 2023 году Путин санкционировал воплощение так называемого плана "Диверсионный шум". Цель этого плана – это масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины, и таким образом россияне пытаются посеять панику и расшатать ситуацию в нашей стране, и дестабилизировать общество изнутри,
– отметил представитель СБУ.
Для своих терактов Россия пытается вербовать украинцев онлайн. Чтобы противодействовать этому в 2024 году СБУ и Нацполиция начали постоянную информационную кампанию "Спали ФСБшника".
Также работает одноименный чат-бот, где можно сообщить о попытке вербовки. Сейчас уже зафиксировано более 18 тысяч обращений.
По словам Дехтяренко, СБУ также усиливает контрразведывательную работу и работает на опережение. Поэтому около 80% терактов, поджогов и диверсий удается предупредить.
Представитель Службы безопасности призвал украинцев сохранять бдительность, соблюдать информационную гигиену и с осторожностью относиться к контактам с неизвестными.
Что известно о терактах в Украине?
Ночью 22 февраля в полицию Львова поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда на место прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства. Подозреваемая по делу – Ирина Саветина.
В Николаеве 23 февраля взрыв прогремел возле неработающей АЗС, в результате которого пострадали семь полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Этот инцидент тоже квалифицирован как теракт. Предварительно, взорвалось самодельное взрывное устройство. В это время на территории АЗС были патрульные, которые приехали на пересменку.
В тот же вечер через несколько часов в Днепре тоже прогремел взрыв. На этот раз внутри одного из райотделов полиции города. В комментарии 24 Канала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что здание повреждено, но пострадавших в результате взрыва нет. Этот случай тоже расследуют как теракт.