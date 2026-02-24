Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина".

Что говорят в СБУ о тактике российских терактов?

Дехтяренко отметил, что теракт во Львове – это фактически повторение тактики "Аль-Каиды".

Речь идет о том, что исламистская террористическая организация когда-то разработала тактику "двойного взрыва", чтобы число жертв максимально увеличивалось.

Поэтому можно говорить, что именно этому последовала Россия. К тому же операцию по проведению терактов санкционировал сам Путин еще несколько лет назад.

Преступление, совершенное во Львове – это очередной пример террористической сущности России. Потому что двойные и тройные теракты – это именно то, что в свое время делала Аль-Каида. Еще в 2023 году Путин санкционировал воплощение так называемого плана "Диверсионный шум". Цель этого плана – это масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины, и таким образом россияне пытаются посеять панику и расшатать ситуацию в нашей стране, и дестабилизировать общество изнутри,

– отметил представитель СБУ.

Комментарий СБУ относительно теракта во Львове: смотрите видео

Для своих терактов Россия пытается вербовать украинцев онлайн. Чтобы противодействовать этому в 2024 году СБУ и Нацполиция начали постоянную информационную кампанию "Спали ФСБшника".

Также работает одноименный чат-бот, где можно сообщить о попытке вербовки. Сейчас уже зафиксировано более 18 тысяч обращений.

По словам Дехтяренко, СБУ также усиливает контрразведывательную работу и работает на опережение. Поэтому около 80% терактов, поджогов и диверсий удается предупредить.

Представитель Службы безопасности призвал украинцев сохранять бдительность, соблюдать информационную гигиену и с осторожностью относиться к контактам с неизвестными.

Что известно о терактах в Украине?