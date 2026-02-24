Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі "РБК-Україна".

Що кажуть в СБУ про тактику російських терактів?

Дехтяренко зауважив, що теракт у Львові – це фактично повторення тактики "Аль-Каїди".

Йдеться про те, що ісламістська терористична організація колись розробила тактику "подвійного вибуху", аби число жертв максимально збільшувалося.

Тож можна говорити, що саме це наслідувала Росія. До того ж операцію з проведення терактів санкціонував сам Путін ще кілька років тому.

Злочин, вчинений у Львові – це черговий приклад терористичної сутності Росії. Тому що подвійні і потрійні теракти – це саме те, що свого часу робила Аль-Каїда. Ще у 2023 році Путін санкціонував втілення так званого плану "Диверсійний шум". Мета цього плану – це масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України, і в такий спосіб росіяни намагаються посіяти паніку і розхитати ситуацію в нашій країні, і дестабілізувати суспільство зсередини,

– зазначив речник СБУ.

Для своїх терактів Росія намагається вербувати українців онлайн. Щоб протидіяти цьому у 2024 році СБУ та Нацполіція започаткували постійну інформаційну кампанію "Спали ФСБшника".

Також працює однойменний чат-бот, де можна повідомити про спробу вербування. Наразі уже зафіксовано понад 18 тисяч звернень.

За словами Дехтяренка, СБУ також посилює контррозвідувальну роботу та працює на випередження. Тож близько 80% терактів, підпалів і диверсій вдається попередити.

Речник Служби безпеки закликав українців зберігати пильність, дотримуватися інформаційної гігієни та із пересторогами ставитися до контактів із невідомими.

Що відомо про теракти в Україні?